В Рязани после диспансеризации женщину экстренно госпитализировали

Во время планового прохождения диспансеризации у пациентки 1959 года рождения, которая приехала из Шиловского района, терапевты выявили угрожающее жизни состояние. У женщины обнаружили критически низкий уровень гемоглобина — 36 г/л при норме 120-140 г/л. Отмечается, что это крайняя степень анемии и несет прямую угрозу жизни. «Пациентка была незамедлительно направлена на экстренную госпитализацию в ОКБ. В настоящее время женщина продолжает лечение и находится под контролем врачей», — говорится в сообщении.

В Рязани врачи центра диспансеризации после обследования отправили женщину на экстренную госпитализацию. Об этом 29 марта сообщили в соцсетях ОКБ.

