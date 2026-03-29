Рязанка забрала 2,3 млн выручки мебельного магазина, чтобы сделать ставки

В Сасове 23-летняя продавщица забрала 2,3 млн выручки мебельного магазина, чтобы сделать ставки. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отдел обратился руководитель мебельного магазина и рассказал о пропаже 2 млн 371 тыс. рублей. Оперативники уголовного розыска с заявителем проанализировали систему, по которой поступают деньги от продажи, и выяснили, что несколько раз в кассу не попала оплата за товары, проданные в рассрочку.

Установлено, что к присвоению причастна продавец магазина — 23-летняя жительница Сасова. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации полицейских, местная жительница увлеклась ставками на спорт. Она потратила все сбережения и начала брать деньги магазина. Покупатели приносили выплаты за покупку в рассрочку, продавец их принимала, но в кассу не оформляла. Злоумышленница надеялась выиграть и вернуть деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.