Россиянам напомнили об уголовной ответственности за выращивание «вьюнка»

Россиянам напомнили, что за выращивание ипомеи трехцветной, известной в народе как «вьюнок» или «утренняя слава», может грозить уголовная ответственность [по статье 231 УК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». — прим. ред.]. Об этом ТАСС рассказала адвокат Олеся Слезкина.

По ее словам, популярную декоративную лиану часто высаживают вдоль заборов и стен, не подозревая о психотропных свойствах. «Вьюнок» включили в запрещенный список растений в 2024 году.

Олеся Слезкина добавила, что ответственность возможна в случаях, когда наркосодержащие растения появились самосевом, а собственник не принял мер к их уничтожению. Владелец земли может стать фигурантом дела по статье 10.5 КоАП РФ.