Профессор не рекомендовала мужчинам использовать слово «кушать»

Профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон напомнила, что слова «есть» и «кушать» — синонимы, но у второго есть стилистические ограничения. По ее словам, выражение имеет значение подобострастности, жеманства. Его можно использовать по отношению к высокопоставленным особам — «Его величество кушает», или, приглашая гостей, — «кушайте, пожалуйста», добавила Мира Бергельсон. Она отметила, что писатель Виталий Бианки считал слово «кушать» «сюсюкающим», а его коллега Корней Чуковский — «лакейским».

Профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон заявила, что мужчинам не следует использовать слово «кушать». Об этом она рассказала ТАСС.

Бергельсон напомнила, что слова «есть» и «кушать» — синонимы, но у второго есть стилистические ограничения.

По словам профессора, выражение имеет значение подобострастности, жеманства. Его можно использовать по отношению к высокопоставленным особам — «Его величество кушает», или, приглашая гостей, — «кушайте, пожалуйста», добавила Мира Бергельсон.

Она отметила, что писатель Виталий Бианки считал слово «кушать» «сюсюкающим», а его коллега Корней Чуковский — «лакейским».