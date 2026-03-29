Профессор не рекомендовала мужчинам использовать слово «кушать»
Профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон заявила, что мужчинам не следует использовать слово «кушать». Об этом она рассказала ТАСС.

Бергельсон напомнила, что слова «есть» и «кушать» — синонимы, но у второго есть стилистические ограничения.

По словам профессора, выражение имеет значение подобострастности, жеманства. Его можно использовать по отношению к высокопоставленным особам — «Его величество кушает», или, приглашая гостей, — «кушайте, пожалуйста», добавила Мира Бергельсон.

Она отметила, что писатель Виталий Бианки считал слово «кушать» «сюсюкающим», а его коллега Корней Чуковский — «лакейским».