Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Перечень включает 305 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 дороже 15 млн рублей. В список вошли машины марок Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank, Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren и Tesla. Повышающие коэффициенты применяются к автомобилям дороже 10 млн рублей, приобретенным после 1 января 2022 года.

Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, с 555 до 573 моделей. Об этом 29 марта сообщило ТАСС.

Теперь перечень включает 305 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 дороже 15 млн рублей.

В список входят машины марок Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank и другие. В обновленный перечень вошли модели Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и другие.

Отмечается, что повышающие коэффициенты применяются к автомобилям дороже 10 млн рублей, приобретенным после 1 января 2022 года.