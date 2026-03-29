Фотоловушка Окского заповедника запечатлела волков, барсуков и лосей
Также в фотоловушку попали бобр и лиса. «Весна идет! Везде проталины. Началось половодье. Там, где еще недавно бродили волки и кабаны, сейчас плавают рыбы и… бобры!» — говорится в сообщении.
Фотоловушка Окского заповедника запечатлела волков, барсуков и лосей. Кадры опубликовали 29 марта в соцсетях.
Фото: группа Окского заповедника в «ВК».