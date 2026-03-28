Во Всемирный день театра Рязанский театр драмы превратили в вокзал

27 марта во Всемирный день театра в Рязанском театре драмы прошел большой капустник «Рязань-4». Театр на вечер превратился в вокзал: в холле — фокусы, гитары, сувениры, на сцене — «вагоны» с проводницей Андреем Блажилиным. Артисты четырех театров шутили над нелюбимыми ролями, вовлекали зрителей в действие. Название отсылает к проекту «Театральный поезд», который в честь 150-летия Союза театральных деятелей пройдет через Рязань. С поздравлениями выступили зампред регионального правительства Наталья Суворова, депутат облдумы Андрей Глазунов и министр культуры области Екатерина Шуранова.

Большой капустник «Рязань-4» сыграли артисты рязанских театров на сцене 27 марта, на мероприятии была корреспондент РЗН. Инфо.

Перед тем как зрителей запустили в зал, в холле работала целая «вокзальная» зона с развлечениями. Артисты показывали «фокусы» с исчезновением игрушечной коровы из шляпы (фокусница просто выкидывала игрушку за спину), другие актеры играли на гитарах, изображая уличных музыкантов. Работала стойка с сувенирами — там продавались карточки с автографами актеров. Атмосферу дополняла женщина, которая невнятно объявляла о прибытии поезда, как это бывает на настоящих вокзалах.

На сцене «вокзальную» тему продолжили. Повествование перемещало зрителей между воображаемыми вагонами, а роль проводницы исполнил актер театра драмы Андрей Блажилин. По сюжету, его героиня мечтала стать стюардессой, но, как она сама объяснила выбор профессии: «В стюардессы меня не взяли — габариты не позволили бы ей проходить через запасные выходы».

В капустнике участвовали артисты четырех рязанских театров: драмы, музыкального, кукол и областного ТЮЗа. На сцену выходили не только профессионалы — зрители тоже становились частью действия, помогая, например, разгадывать кроссворд в одном из «вагонов». Особый колорит добавил вагон с персонажами, которых артисты играть не любят: корова, Колобок, русалка, Змей Горыныч. Если со всех остальных «маски» сняли, то Горыныча оставили в образе — проводница настояла: «В зале дети. Они верят».

Название «Рязань-4» выбрали неслучайно, оно отсылает к проекту «Театральный поезд». Как рассказал председатель рязанского отделения Союза театральных деятелей и директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, в 2026 году Союз отмечает 150-летие со дня основания, и в честь юбилея по стране пройдут два состава — из Владивостока и из Севастополя в Москву. По пути они будут останавливаться в городах и показывать спектакли на местных площадках. Будет и остановка в Рязани.

Праздник не остался без внимания региональных властей. С поздравлением выступила заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

«За последние три года инфраструктура театров развивается системно: отремонтировали все ключевые театры, в Рязанском музыкальном театре ремонт начнем в ближайшее время. Рязанский театр драмы в 2027 году отметит 240 лет, а Рязанский театр кукол — 100 лет. Именно в театре мы получаем ту энергию, дающую возможность жить, заниматься творчеством, создавать семьи. Желаю вам постоянных аншлагов и благодарных зрителей», — сказала она со сцены и вручила награды артистам и работникам театров.

Награды вручили также депутат рязоблдумы Андрей Глазунов и министр культуры региона Екатерина Шуранова. Глазунов пожелал артистам «таблетку долголетия», чтобы они как можно дольше радовали зрителей. Шуранова, впервые выходя на сцену театра драмы из зала, поделилась, что очень любит театр.

«В театре возможно все, здесь такая мощная энергетика… Театр дарит невероятные эмоции. На вас очень большая ответственность, речь о том, что вы несете в зал. И я знаю, что вы никогда не подведете. Театр — это любовь», — заключила она.

Вечер прошел в задорной атмосфере. Артисты выходили на сцену в самых неожиданных образах: богатыри из русских сказок, поросята из «Трех поросят», а актеры театра драмы эффектно появились в стилистике сериала «Бригада».