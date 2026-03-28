У Рязанки взломали «Госуслуги», прокуратура добилась возбуждения уголовного дела

На личном приеме у прокурора области Дмитрия Коданёва жительница Старожиловского округа пожаловалась на взлом ее аккаунта на портале «Госуслуги». Она уже обращалась в полицию, но там отказали в возбуждении дела и не сообщили об этом рязанке. Прокуратура проверила материалы и установила, что данных для возбуждения дела было достаточно. Отказ полиции отменили. По факту неправомерного доступа к информации у нее на аккаунте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации). Идет расследование.

Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы с обращениями граждан за неделю. Всего поступило 882 заявления, 245 из них рассмотрены по существу.

Чаще всего люди писали о проблемах в сфере ЖКХ, исполнительного производства и безопасности на дорогах.

