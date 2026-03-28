В Рязани только 12% работодателей предпочли бы некурящих кандидатов

При этом тенденция сохраняется независимо от привычек руководства, ведь в компаниях, где топ-менеджмент курит, некурящих кандидатов выбирают 11% рекрутеров, а в организациях с некурящим руководством — 16%. Большинство работодателей — 56% — вообще не обращают внимания на наличие вредной привычки у претендента на должность. Еще 32% фиксируют факт курения, но не считают это минусом при приеме на работу.

Только 12% компаний Рязани при прочих равных отдают предпочтение некурящим соискателям. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob по итогам опроса кадровых служб, который прошел в начале марта 2026 года.

При этом тенденция сохраняется независимо от привычек руководства, ведь в компаниях, где топ-менеджмент курит, некурящих кандидатов выбирают 11% рекрутеров, а в организациях с некурящим руководством — 16%.

Большинство работодателей — 56% — вообще не обращают внимания на наличие вредной привычки у претендента на должность. Еще 32% фиксируют факт курения, но не считают это минусом при приеме на работу.

Формально отказ из-за курения не применяется — это считается дискриминацией. Однако на некоторых позициях некурящие кандидаты по-прежнему имеют негласное преимущество. Чаще всего это касается медицинских работников, учителей, воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых должностей, связанных с постоянным общением с людьми.