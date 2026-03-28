Рязанки сообщили о преследователе-онанисте на Мерседесе

По словам рязанок, инциденты происходили в вечернее время возле корпусов РГУ, на улице Щедрина и в районе остановки «Бронная». Водитель медленно двигался вдоль тротуара, высматривал девушек, предлагал сесть в машину и не уезжал, пока не замечал, что жертва начинает звонить по телефону или искать помощь.

В Telegram-канале «Топор. Рязань» опубликовал несколько сообщений от девушек, которые сталкивались с одним и тем же мужчиной за рулем автомобиля Мерседес в центре города, который преследовал их.

Одна из пострадавших рассказала, что 17 марта около 22:00 мужчина развернулся и последовал за ней до остановки. После того как девушка достала телефон, он закрыл окно и медленно уехал, но еще несколько минут оставался неподалеку.

Другая рязанка сообщила вечером 28 марта, что шла с 12-летним ребенком, когда тот же автомобиль начал преследовать их на улице Щедрина.

Ранее в канале уже публиковали информацию о водителе Мерседеса. 11 марта возле главного корпуса РГУ мужчину за рулем этой же машины заметили за онанизмом.

Рязанки попросили полицию обратить внимание на ситуацию и провести проверку.