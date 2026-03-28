Рязанка завоевала серебро первенства ЦФО по боксу

В составе сборной Рязанской области выступила воспитанница тренера Дмитрия Азлецкого Екатерина Борискова. На турнире Екатерина провела три поединка. Два из них завершились досрочно в первом раунде. В финальном бою она уступила Антонине Поповой из Тамбовской области — дочери заслуженного тренера России и сестре чемпиона мира.

