Россияне рассказали, какую пенсию считают достойной

Опрос 1600 респондентов показал, что запросы мужчин традиционно выше, чем у женщин: 54 тысячи 800 рублей против 52 тысячи 400 рублей соответственно. Наиболее требовательны к размеру будущей пенсии граждане старше 45 лет — они называли сумму 56 тысяч 200 рублей. Респонденты в возрасте 35-45 лет чуть скромнее — 55 тысяч 800 рублей. Молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.

Пенсионные ожидания россиян выросли на 7% по сравнению с осенью 2025 года. Жители страны считают достойной ежемесячную выплату в размере 53 тысячи 500 рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование.

Наличие высшего образования также влияет на ожидания. Обладатели дипломов вузов считают достойной пенсию в 55 тысяч 800 рублей, тогда как граждане со средним профессиональным образованием называют сумму 52 тысяч 100 рублей.

Лидером по размеру желаемой пенсии остается Москва — жители столицы хотели бы получать 57 тысяч 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателей октября 2025 года.