Малков сообщил о результатах Всероссийского студчемпионата по дзюдо в Рязани

В соревнованиях приняли участие студенты 12 медицинских и фармацевтических вузов России. Команда Рязанского медицинского университета заняла третье место в общекомандном зачете. Чемпионат проводится в Рязани в десятый раз. Мероприятие проходит по инициативе Рязанского медицинского университета.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о Всероссийском студенческом чемпионате по дзюдо, который прошел в спортшколе «Комета». Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

На чемпионате присутствовал олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Участники смогли пообщаться с ним в рамках программы события.

Также на мероприятии подписали соглашение со студенческой спортивной лигой «Явара-Нева» Федерации дзюдо России о развитии дзюдо в регионе.