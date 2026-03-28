Из Рязанской области депортировали восьмерых иностранцев

Рязанские полицейские отправили на родину восемь иностранных граждан, нарушивших закон. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Шесть человек — граждане стран Средней Азии и Закавказья — отбыли наказание в исправительных колониях за кражи, мошенничество, дачу взятки и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После освобождения их поместили в Центр временного содержания, затем суд принял решение о нежелательности их пребывания в России.

Еще двое мигрантов среднеазиатских стран были выдворены за нарушение правил въезда и пребывания в Россию.

Всех депортируемых сопроводили сотрудники полиции и судебные приставы до пункта пропуска в аэропорту «Домодедово». Вылет они оплатили самостоятельно.