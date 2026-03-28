29 марта в Рязанской области воздух прогреется до +15°С
В воскресенье, 29 марта прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью прогреется до −2…+3°С, днем до +10…+15°С.
Рязанцам рассказали о погоде на 29 марта. Публикацию сделали на сайте регионального МЧС.
