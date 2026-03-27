Жители Захарова и Скопина пожаловались на грязь и лужи на дорогах

Жители Скопина и села Захарово пожаловались на проблемы с дорогами и тротуарами. В Скопине большая лужа образовалась у остановки АЗМР. Вода стоит прямо у посадочной площадки, поэтому людям приходится заходить в автобусы и маршрутки по колено в воде. В Захарове на улице Центральная напротив дома № 43 после работ коммунальных служб тротуар оказался в грязи.

Посты появились в группах «Скопин народный» и «Захарово Online».

По словам местных жителей, проблема не решается уже несколько месяцев.

В Захарове на улице Центральная напротив дома № 43 после работ коммунальных служб тротуар оказался в грязи. Там искали прорыв, вырыли яму, однако участок до конца не привели в порядок. В результате пройти по тротуару невозможно, а обойти участок можно только по проезжей части.

Жители просят привести тротуар в порядок, организовать отвод воды и решить проблемы с благоустройством.

Фото: «Захарово Online» и «Скопин народный».