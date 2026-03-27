Задержана рязанская журналистка Мария Ракчеева

Отмечается, что Марии Ракчеевой вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП — организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Напомним, она работала журналисткой в интернет-газете «ВидСбоку».