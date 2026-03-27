За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 38 см

Он составляет 210 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным МЧС, в области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 15 см (уровень воды — 281 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +21 см (уровень — 254 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +10 см (259 см); Проня в черте населенного пункта Быково — +28 см (223 см); Ранова в районе села Троица — +27 см (434 см); Верда у Скопина — +7 см (170 см).