ВЦИОМ: более 80% россиян верят в сверхъестественных сущностей

Отмечается, что 66% россиян верят в святых, покровительствующих людям в опасности, 57% - в духов, которые помогают военным. В домового верит половина опрошенных. 48% россиян допускают существование богов-покровителей детей, животных. Кроме того, около 85% опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к магическим практикам. 59% россиян посещали источники с целебной водой, 52% читали гороскопы или ходили за советом к астрологу, 37% - гадали.

81% россиян верят в сверхъестественных сущностей. Восемь из десяти респондентов допускают их существование. Об этом 27 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

