В выходные МХК «Рязань-ВДВ» проведет первые домашние матчи плей-офф НМХЛ

В предстоящие выходные молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет первые домашние матчи плей-офф НМХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

МХК «Рязань-ВДВ», одержав рекордные 34 победы подряд и став лидером регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги (конференция «Восток»), начинает свой путь в плей-офф.

В первых матчах 1/8 финала рязанцы сразятся с краснодарской командой «Гвардия». Отмечается, что на прошлой неделе клубы уже провели в Краснодаре репетицию кубкового противостояния — там состоялись заключительные игры регулярного чемпионата, обе из которых завершились победой «десантников».

Теперь же рязанцам предстоит провести матчи на домашнем льду Дворца спорта «Олимпийский».

В субботу, 28 марта, матч начнется в 17:00. В воскресенье, 29 марта, старт встречи назначен на час дня.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца спорта.

