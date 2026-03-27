В селе Ижевское открыли пункт выдачи льготных лекарств

В селе Ижевское Рязанской области начал работать пункт выдачи льготных лекарственных препаратов. Раньше жителям села приходилось ездить за лекарствами в Спасск — это около 50 километров. Теперь прием врача, выписка рецепта и получение лекарств проходят в одном месте, что значительно упростило получение медикаментов для льготников.