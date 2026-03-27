В рязанском облизбиркоме провели кадровые изменения и обновили резервы УИК

На заседании избирательной комиссии Рязанской области 27 марта назначили нового члена ТИК Спасского района с правом решающего голоса и досрочно прекратили полномочия коллеги из Александро-Невского района. Также утвердили изменения в составе рабочей группы по учету эфирного времени политических партий, внесли правки в план повышения правовой культуры избирателей и скорректировали резервы составов участковых комиссий в ряде районов и Рязани.