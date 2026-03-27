В Рязанской области прокуратура защитила права пациентов, не получивших льготные лекарства

Прокуратура Александро-Невского района проверила жалобы граждан на отсутствие положенных льготных медикаментов. Выяснилось, что 18 местных жителей своевременно не получили выписанные лекарства. По данному факту прокурор внес представление в адрес ГАУ РО «Рязань-Фармация». В интересах троих граждан направлены иски в суд о взыскании с регионального минздрава расходов на самостоятельное приобретение препаратов и компенсации морального вреда.