В Рязанской области прокуратура защитила права пациентов, не получивших льготные лекарства
Прокуратура Александро-Невского района проверила жалобы граждан на отсутствие положенных льготных медикаментов. Выяснилось, что 18 местных жителей своевременно не получили выписанные лекарства. По данному факту прокурор внес представление в адрес ГАУ РО «Рязань-Фармация». В интересах троих граждан направлены иски в суд о взыскании с регионального минздрава расходов на самостоятельное приобретение препаратов и компенсации морального вреда.
Устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.