В Рязанской области норка Василий подкармливалась у рыбаков на Цне

Местный житель Сергей рассказал, что зверьки выходят к людям поодиночке и забирают улов. Известны случаи, когда животные утаскивали целые пакеты с рыбой. Рыбаки относятся к этому с юмором и делятся добычей. Иногда норка появляется еще до начала клева — тогда ей предлагают еду из личных припасов. В марте один из зверьков, названный Василием, охотно подружился с рыбаками, несмотря на свою природную осторожность.

В Шацком районе норка Василий подкармливалась у рыбаков на Цне. Об этом сообщило издание ИД «Пресса».

