В Рязанской области мужчину обвинили в краже денег из дома знакомого

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области. Следствие установило, что в августе прошлого года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомым во дворе одного из домов в поселке Шумашь. В ходе беседы приятель сообщил, что его сожительница накопила определенную сумму денег и хранит ее дома. Дождавшись пока собутыльник уснул, злоумышленник проник в дом и похитил три тысячи рублей. После совершения преступления он скрылся с места происшествия. Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

