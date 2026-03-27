В Рязанской области мужчина угрожал убить односельчанина черенком от лопаты

В селе Дегтяное Ряжского района пьяный мужчина угрожал убить односельчанина черенком от лопаты. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 50-летний мужчина с утра выпил. К обеду пошел в магазин, на входе в помещение случайно толкнул нетрезвого 55-летнего односельчанина и извинился. Тот ответил руганью. Конфликт продолжился на улице.

Отмечается, что 50-летний мужчина черенком от лопаты, на который он опирался при ходьбе, начал угрожать жителю. Потерпевший убежал и обратился за помощью в полицию.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.