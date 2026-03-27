В Рязани женщина накопила штрафы на 261 тысячу и чуть не лишилась машины

В Рязани у владелицы автомобиля MERCEDES-BENZ накопилось 213 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 261 тысяча рублей. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, из-за того, что она не оплатила штрафы вовремя, к ней был добавлен исполнительский сбор в размере 150 тысяч рублей. Судебные приставы начали арестовывать ее автомобиль, и рязанка получила уведомление о необходимости погасить долг. Чтобы избежать потери машины, она нашла деньги и полностью погасила задолженность по штрафам. Отмечается, что исполнительное производство завершено, и теперь женщина может спокойно пользоваться своим автомобилем.

