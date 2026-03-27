В Рязани выполнили ремонт нескольких подъездов по требованию ГЖИ

В Рязани выполнен ремонт подъездов в домах № 8, 19, 23 на улице Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции по региону. Также ремонт сделан в доме № 11 на улице Островского в Ряжске. Отмечается, что работы проведены УК ООО «КРИСТАЛЛ» по требованию инспекции.

В Рязани выполнен ремонт подъездов в домах № 8, 19, 23 на улице Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции по региону.

Также ремонт сделан в доме № 11 на улице Островского в Ряжске.

Отмечается, что работы проведены УК ООО «КРИСТАЛЛ» по требованию инспекции.