В Рязани выполнили ремонт нескольких подъездов по требованию ГЖИ
В Рязани выполнен ремонт подъездов в домах № 8, 19, 23 на улице Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции по региону. Также ремонт сделан в доме № 11 на улице Островского в Ряжске. Отмечается, что работы проведены УК ООО «КРИСТАЛЛ» по требованию инспекции.
