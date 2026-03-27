В Рязани состоится закрытие 15-го сезона Ночной хоккейной лиги

29 марта в ДС «Олимпийский» состоится закрытие 15-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».
Болельщиков ждут сразу два финальных матча. В 16:30 за звание чемпиона дивизиона «Лига Надежды» на льду поборются «ССК» из Сасова и команда рязанского десантного училища.
В 19:00 пройдет финал дивизиона «Любитель 40+", в котором сыграют рязанские команды «Урсус» и «Рельеф-Центр».
Победители отправятся на финал Фестиваля в Сочи в мае 2026 года.
Зрителей ждут выступление Рязанского балета на льду и традиционный розыгрыш призов.
Помимо церемонии награждения, в рамках мероприятия состоится чествование Почетного спортивного судьи России, члена Зала Славы Отечественного хоккея Виктора Губернаторова, которому 29 марта исполнится 80 лет.
Вход — свободный.
Возрастное ограничение — 0+.