В Рязани состоится закрытие 15-го сезона Ночной хоккейной лиги

29 марта в ДС «Олимпийский» состоится закрытие 15-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Болельщиков ждут сразу два финальных матча. В 16:30 за звание чемпиона дивизиона «Лига Надежды» на льду поборются «ССК» из Сасова и команда рязанского десантного училища.

В 19:00 пройдет финал дивизиона «Любитель 40+", в котором сыграют рязанские команды «Урсус» и «Рельеф-Центр».

Победители отправятся на финал Фестиваля в Сочи в мае 2026 года.

Зрителей ждут выступление Рязанского балета на льду и традиционный розыгрыш призов.

Помимо церемонии награждения, в рамках мероприятия состоится чествование Почетного спортивного судьи России, члена Зала Славы Отечественного хоккея Виктора Губернаторова, которому 29 марта исполнится 80 лет.

Вход — свободный.

Возрастное ограничение — 0+.