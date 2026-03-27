В Рязани несколько улиц остались без света из-за аварии

В Рязани произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах. Об этом сообщили в АО «РГРЭС». Свет пропал в 16:59 в результате технологического нарушения. Под отключение попали улицы Бронная, Дачная, Октябрьская, Новикова-Прибоя и Пирогова.