В Рязани на фоне неравномерного таяния снега начали цвести растения. Об этом сообщили в пресс-службе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Рядом с лабораторией еще сохраняются сугробы высотой до 80 сантиметров, но при этом уже появились проталины. Особенно активно снег тает вокруг кустов и деревьев, которые поглощают солнечную энергию.

Из-за того, что почва под снегом не промерзала всю зиму, растения начали просыпаться. 24 марта зацвел орешник, у дерена началось сокодвижение, а тюльпаны пробиваются прямо через снежный покров. Специалисты отмечают, что растения уверенно реагируют на приближение тепла.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.