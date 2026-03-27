В Рязани мусоровозы не смогли проехать из-за неправильной парковки машин во дворах

Нарушения зафиксированы по четырем адресам в областном центре: на улицах Забайкальской (дом 24), Мервинской (18), Есенина (112) и Шереметьевской (10 к.3). Из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей мусоровозы не могут вовремя подъехать к контейнерным площадкам, что создает риск сбоев в графике вывоза отходов.

В Рязани мусоровозы не смогли проехать из-за неправильной парковки машин во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Нарушения зафиксированы по четырем адресам в областном центре: на улицах Забайкальской (дом 24), Мервинской (18), Есенина (112) и Шереметьевской (10 к.3). Из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей мусоровозы не могут вовремя подъехать к контейнерным площадкам, что создает риск сбоев в графике вывоза отходов.

Фото: госжилинспекция Рязанской области.