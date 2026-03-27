В Рязани 12 улиц остались без света

В 08:00 27 марта из-за «технологического нарушения» отключили свет по следующим улицам: Высоковольтная; 2-й Мопровский переулок; 3-й Мопровский переулок; Профессора Никулина; Ленинского Комсомола; Семена Середы; Дзержинского; Типанова; Троллейбусный переулок; Шевченко; Весенняя; Стройкова. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.