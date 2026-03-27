В России увеличат пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран
С 1 мая в России увеличатся пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран. Теперь они составят €5 за литр вместо прежних €3. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Правительство надеется, что это поможет пополнить бюджет страны и поддержать спрос на российские коньяки и виски. Эксперты считают, что повышение пошлин приведет к росту цен на импортный алкоголь и снижению продаж известных марок. Это особенно скажется на недорогих и средних по цене напитках, так как производители могут увеличить цены для покрытия своих расходов. Ожидается, что изменения будут заметны во второй половине года, когда запасы алкоголя, ввезенного до повышения пошлин, закончатся.

С 1 мая в России увеличатся пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран. Теперь они составят €5 за литр вместо прежних €3. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Правительство надеется, что это поможет пополнить бюджет страны и поддержать спрос на российские коньяки и виски.

Эксперты, среди которых президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, считают, что повышение пошлин приведет к росту цен на импортный алкоголь и снижению продаж известных марок. Это особенно скажется на недорогих и средних по цене напитках, так как производители могут увеличить цены для покрытия своих расходов.

Ожидается, что изменения будут заметны во второй половине года, когда запасы алкоголя, ввезенного до повышения пошлин, закончатся.

Коммерческий директор компании Stellar Group Александр Гревцов отметил, что хотя увеличение пошлин не сильно повлияет на общий объем продаж зарубежного алкоголя, оно поможет поддержать российских производителей и пополнить бюджет.