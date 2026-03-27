В России утвердили новый ГОСТ на шариковые ручки

Росстандарт утвердил новый стандарт для шариковых ручек, который начнет действовать в сентябре этого года. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что это первый новый ГОСТ на ручки с 2005 года. Теперь в документе прописаны требования к материалам и конструкции ручек, а также правила их упаковки и маркировки. По новым правилам, металлические части ручек должны быть сделаны из устойчивых к коррозии материалов и иметь защитное покрытие. Кроме того, все материалы, из которых изготовлены ручки, должны быть безопасны для здоровья. Новый стандарт также определяет, что ручка должна писать сразу без нажима, даже если она лежала без колпачка три часа. Линия, которую она оставляет, должна быть четкой и не оставлять клякс. Длина непрерывной линии должна составлять не менее 400 метров для толстых стержней и 200 метров для тонких. Также ручка должна выдерживать падение с высоты одного метра на деревянную поверхность.

Росстандарт утвердил новый стандарт для шариковых ручек, который начнет действовать в сентябре этого года. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что это первый новый ГОСТ на ручки с 2005 года. Теперь в документе прописаны требования к материалам и конструкции ручек, а также правила их упаковки и маркировки.

По новым правилам, металлические части ручек должны быть сделаны из устойчивых к коррозии материалов и иметь защитное покрытие. Кроме того, все материалы, из которых изготовлены ручки, должны быть безопасны для здоровья.

Новый стандарт также определяет, что ручка должна писать сразу без нажима, даже если она лежала без колпачка три часа. Линия, которую она оставляет, должна быть четкой и не оставлять клякс. Длина непрерывной линии должна составлять не менее 400 метров для толстых стержней и 200 метров для тонких. Также ручка должна выдерживать падение с высоты одного метра на деревянную поверхность.