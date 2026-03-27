В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия

В России ученые разработали новые медицинские изделия для диагностики заболеваний женской репродуктивной системы. Одним из важных нововведений является тест-система, которая позволяет выявлять рак эндометрия без необходимости забирать кровь. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья», передает РИА Новости. Также были зарегистрированы новые медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии и реанимации, включая микрокатетеры для лечения инсультов. Кроме того, разработано 42 новых устройства, которые могут передавать данные дистанционно. В настоящее время эти изделия проходят испытания.

