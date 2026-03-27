В России призвали запретить алкоголь в театрах

Профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко выступил с инициативой о запрете алкоголя в российских театрах, утверждая, что его присутствие в учреждениях культуры является формой пропаганды употребления спиртного. Об этом пишет «Абзац».

Глущенко отметил, что, если на спортивных мероприятиях алкоголь запрещен, то и в культурных учреждениях это должно стать нормой. Он подчеркнул, что употребление алкоголя мешает восприятию информации и искусства.

«После двух-трех коньяков что там они будут воспринимать? Да даже после шампанского. Любое упоминание алкоголя как допустимого продукта оправдывает его употребление в целом», — заявил он.

Профессор считает, что алкоголь не должен ассоциироваться с культурой, так как это создает иллюзию его приемлемости.