В России предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» в четыре раза

Отмечается, что сейчас номинал «Пушкинской карты» составляет 5 тыс. рублей. Миронов предложил увеличить его до 20 тыс. рублей, чтобы нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино. Кроме того, по его словам, программа должна стать накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года. «Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств „Пушкинской карты“ должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России», — заключил депутат.

В России хотят увеличить номинал «Пушкинской карты» в четыре раза. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 27 марта ТАСС.

Отмечается, что сейчас номинал «Пушкинской карты» составляет 5 тыс. рублей. Миронов предложил увеличить его до 20 тыс. рублей, чтобы нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино.

Кроме того, по его словам, программа должна стать накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года.

«Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств „Пушкинской карты“ должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России», — заключил депутат.

Он уточнил, что номинал «Пушкинской карты» не менялся с момента появления программы — с 2021 года.