В России предложили изменить структуру уроков из-за одной особенности школьников

Для успешного обучения детей с клиповым мышлением требуется пересмотреть структуру учебных занятий. Об этом заявила эксперт Минпросвещения, профессор Института педагогики и психологии МПГУ Людмила Подымова, передает Ура. ру.

По ее словам, клиповое мышление следует воспринимать не как недостаток, а как особенность восприятия информации. При правильном подходе и использовании современных методов обучения такие дети могут достигать высоких результатов в учебе. Профессор Подымова рекомендует разбивать учебный материал на небольшие фрагменты, регулярно менять виды деятельности и активно использовать визуальные материалы.

Кроме того, она подчеркнула важность постепенного увеличения сложности заданий и недопустимость перегрузки детей. Эффективными методами работы с ними могут стать игры, такие как «Повтори последовательность», «Что изменилось на картинке?» и пересказ коротких историй.