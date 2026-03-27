Перед заключением договора потребитель вправе получить полную информацию об исполнителе: наименование, адрес, режим работы, перечень и стоимость услуг, условия оплаты и расторжения договора, а также сведения о льготах. Все эти данные должны быть размещены на информационном стенде или сайте клуба в свободном доступе.

В Роспотребнадзоре по Рязанской области дали рекомендации по выбору фитнес-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В случае некачественного оказания услуг клиент может потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены, повторного оказания услуги или возмещения расходов. При отказе от услуг деньги обязаны вернуть за вычетом фактически понесенных затрат. Если руководство фитнес-клуба не удовлетворяет претензию, потребитель вправе обратиться в суд — истцы от уплаты госпошлины освобождаются.

