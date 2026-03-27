В перинатальном центре Рязани обновили рекомендации для будущих мам по сбору вещей в роддом

В перинатальном центре Рязани обновили рекомендации для будущих мам по сбору вещей в родовое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Собирать сумку советуют начиная с 32 недели, а к 36 неделе она должна быть полностью готова. Вещи необходимо упаковывать только в чистые полиэтиленовые или прозрачные пакеты — дамские, дорожные и хозяйственные сумки проносить запрещено.

В перечень входят документы (паспорт, полис, СНИЛС, обменная карта), моющиеся тапочки, одноразовые трусики, средства гигиены, впитывающие пеленки, бутылка воды без газа, легкий перекус и подгузники для новорожденного (2 штуки).

Также при себе нужно иметь телефон с зарядкой и при необходимости постоянные лекарства.

Специалисты просят брать с собой минимум вещей — в отделении ежедневно работает стол передач с 10:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 16:00).