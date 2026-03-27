В «Марко Молл» открылся первый в Рязани магазин Zarina с объединенным ассортиментом мужской и женской одежды

В пятницу, 27 марта, в торгово развлекательном центре «Марко Молл» в Рязани открылся новый концептуальный магазин бренда Zarina.

В пятницу, 27 марта, в торгово развлекательном центре «Марко Молл» в Рязани открылся новый концептуальный магазин бренда Zarina. В стильном пространстве объединен ассортимент мужской и женской коллекций сезона «Весна Лето 2026»: деловые костюмы, повседневные и вечерние образы, аксессуары, а также одежда для спорта и дома, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Объединенный зал отражает философию современного шопинга: пары и семьи теперь могут вместе выбирать образы для любых поводов и вдохновляться модными трендами. Новый формат магазина с продуманной планировкой зала и удобной навигацией предлагает максимально комфортную среду для шопинга: просторные примерочные, зоны отдыха, большие зеркала, стильные декоративные элементы.

Сегодня ZARINA — это больше 300 магазинов по всей России и СНГ и 5 миллионов участников программы лояльности. За 30-летнюю историю бренд значительно расширил ассортимент, разработав линейку премиального качества ZARINA / ICONIC, отдельное направление для мужчин ZRN MAN, спортивную капсулу и коллекцию белья, аксессуаров для дома, а также линейку для питомцев.

В ДНК бренда — три составляющие: стиль, смысл и сила. ZARINA поддерживает самореализацию во всех сферах жизни покупателей и видит свою миссию в создании стильного и современного гардероба 24/7. Амбассадорами бренда становились известные женщины и мужчины: Наталья Водянова, Равшана Куркова, Александр Рогов, Юлия Снигирь, Максим Матвеев и другие.