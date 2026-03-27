В Кораблинском округе заменили аварийный участок канализации

В Кораблинском округе на улице Школьная заменили аварийный участок самотечного канализационного коллектора, сообщили в местной администрации. Специалисты обновили более 30 метров труб диаметром 400 мм.

Специалисты обновили более 30 метров труб диаметром 400 мм. Для проведения работ привлекли подрядную организацию ООО «Монолитум» из Рязани.

В администрации отметили, что новый коллектор рассчитан на высокую нагрузку и обеспечит надежную работу системы.

Фото: администрация Кораблинского округа.