В этом году планируют отремонтировать 11 км дороги «Восход-Ермишь»

В этом году приведут в порядок участок трассы «Восход-Ермишь» протяженностью 11 километров. Дорога входит в опорную сеть России и обеспечивает проезд к населенным пунктам Рюмино, Михайлово, Савватьма, Царево и Власово. Кроме того, там проходит школьный маршрут к двум учебным заведениям и физкультурно-оздоровительному комплексу.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Дороги Рязанской области».

Подрядчик обновит асфальтовое покрытие и установит новые остановочные павильоны. Работы стартуют в апреле, завершить их планируют осенью.