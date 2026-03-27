Труженицу тыла Василису Садретдинову поздравили с 95-летием

Сотрудники управления общественных отношений и депутат городской Думы Татьяна Шпортун поздравили с 95-летием труженицу тыла Василису Васильевну Садретдинову, сообщили в администрации Рязани. Имениннице вручили цветы, подарок и письмо от Президента России Владимира Путина. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия.

Василиса Васильевна родилась в Пермском крае. В годы войны работала в колхозе, после — долгие годы на пивоваренном заводе. С 2013 года она живет в Рязани, где её поддерживают дети, внуки и правнуки.

