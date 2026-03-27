Татьяна Панфилова передала в зал-музей «Память» трофеи из зоны СВО

Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова передала трофеи с передовой, найденные бойцами в зоне СВО, в зал-музей «Память», который расположен в библиотеке им. С. А. Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

«Переданные экспонаты станут важным дополнением экспозиции, напоминающим о подвиге наших бойцов, защищающих независимость нашей страны и народа в зоне СВО. Важно, что зал-музей „Память“ активно поддерживается жителями Рязани, которые проявляют неподдельный интерес к выставке, участвуют в ее формировании.

Сохраняя память о подвигах воинов, вставших на защиту Родины, мы бережем нашу историю, которой будут гордиться будущие поколения. Замечательно, что музей ежедневно посещают юные рязанцы. Здесь они могут почувствовать дух героизма и отваги, которым пронизана вся история нашей страны», — сказала Татьяна Панфилова.

Глава города пообщалась с учениками 8 и 9 классов школы № 13, для которых участник СВО, сотрудник библиотеки Сергей Боярский провел урок мужества и экскурсию по музею.

В гордуме напомнили, что зал-музей «Память» открыли в 2025 году в рамках проекта «Победа. Память. Будущее». Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны, локальных войн, специальной военной операции. На выставке представлены документы, письма, фотографии, предметы быта и военной амуниции, которые в музей принесли горожане в память о своих родных.