Сараевское охотхозяйство подготовило 200 путевок на весеннюю охоту

Сараевское охотхозяйство планирует выдать 200 путевок на весеннюю охоту на водоплавающую дичь, сообщил председатель общества охотников и рыбоводов Владимир Черкасов, передает ИД «Пресса». Охота с живой подсадной уткой начнется 1 апреля и продлится до 30 апреля. Основной период для отстрела гуся, селезня и вальдшнепа пройдет с 4 по 13 апреля. Для участия в охоте необходимо приобрести путевку и разрешение на добычу.

Несоблюдение правил квалифицируется как браконьерство. При повторных нарушениях разрешение на оружие может быть изъято.