Рязанское УФСБ расследовало дело террориста, скрывавшегося 10 лет за границей

Установлено, что 51-летний мужчина, исповедуя идеи радикального ислама, в 2013 году покинул Россию для прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. В дальнейшем участвовал в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в составе международных террористических организаций. В 2015 году мужчину объявили в международный розыск по линии Интерпола. Задержан весной 2025 года Федеральной службой безопасности. Следственным отделением УФСБ по Рязанской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), частью второй статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью второй статьи 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ) УК России.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

2-й Западный окружной военный суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет (из которых 4 года — в тюрьме, 11 лет — в колонии строгого режима).

Приговор вступил в законную силу.