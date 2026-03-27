Рязанский суд обязал Дирекцию дорог устранить выявленные нарушения

Рязанским районным судом Рязанской области рассмотрено дело по административному иску, поданному прокурором к Государственному казенному учреждению Рязанской области «Дирекция дорог РО». Иск касался обязательства устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Суд изучил материалы дела и удовлетворил административные исковые требования прокурора. В результате признали незаконным бездействие ГКУ РО «Дирекция дорог РО», и учреждение обязали привести участок дороги в соответствие с требованиями действующего законодательства. В частности, суд постановил обустроить стационарное электрическое освещение на данном участке.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционной инстанции.