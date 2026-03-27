Рязанская Госжилинспекция начнет проводить дистанционные проверки домов

В Рязанской области Госжилинспекция переходит на дистанционные проверки многоквартирных домов с помощью видеосвязи. Об этом стало известно на рабочей встрече заместителя председателя правительства региона Рустама Халикова с начальником Госжилинспекции Татьяной Тарасюк. С 2026 года в регионе внедряется система «мобильный инспектор». Проверки будут проходить по видеосвязи: инспектор и представитель управляющей компании связываются по смартфону, после чего сотруднику инспекции показывают дом и элементы, которые необходимо проверить.

С 2026 года в регионе внедряется система «мобильный инспектор». Проверки будут проходить по видеосвязи: инспектор и представитель управляющей компании связываются по смартфону, после чего сотруднику инспекции показывают дом и элементы. Такой формат позволит лучше контролировать дома без выезда на место.

При этом управляющие компании не смогут отказаться от дистанционной проверки, сославшись на отсутствие связи — в таком случае инспекция проведет выездную проверку.

